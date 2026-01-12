即時中心／徐子為報導



媒體報導，2026地方九合一大選將開打，民眾黨卻面臨跳船潮，新竹市樹下里長蔡志堅日前宣布退黨，因為他想選議員，但這區民眾黨內已有另一位候選人葉國文，而白營地方選舉提名採「一區一席」策略，不料這篇報導被黃國昌評論「亂寫」，撰稿記者則透過社群公布採訪錄音反擊，並痛批黃國昌，身為政黨主席，卻未查證即指控媒體造謠。

《壹頻新聞網》10日報導，蔡志堅證實沒有報名登記新竹市香山區議員參選，再加上白營地方選舉提名採「一區一席」策略，而民眾黨在該區已經有葉國文，但葉已經選兩屆都沒有當選，而且票數差很多，他不懂黨爲什麼一直要挺他，葉又是民眾黨中央委員，讓他感嘆，跟葉爭感覺沒有意義。



在該報導中，還引述蔡志堅看法，稱蔡有跟黃國昌提過，假如說要因爲這樣子的選舉模式，想必未來一定還會有其他人受影響。不過在媒體聯訪中，黃國昌耳聞後，先是問蔡公開這樣講？這篇報導是哪家媒體出的，後斥「亂寫」，並表示，他有去新竹市當面與蔡志堅開會，蔡當時對他說，他不想參加初選，就是想選（議員）。



對此，該報導執筆記者邱筠媜在社群聲明，本人相關報導內容，皆出自民眾黨地方人士、蔡志堅里長親口受訪內容，全程錄音留存，逐字逐句可供檢驗，並非憑空捏造，更不存在所謂「配合特定媒體攻擊」的情況。



邱說明，蔡志堅在訪談中明確指出，民眾黨採取「一區一席」提名策略，恐導致黨內人才流失，若黨內機制不改善，「我不會是最後一波退黨，絕對會有下一波產生」，這些皆為蔡志堅原話，本人僅忠實呈現受訪內容，盡到媒體最基本的查證與平衡責任。



她質疑黃國昌，若對受訪者發言不滿，應回應黨內機制問題本身，而非將矛頭指向記者、抹黑媒體專業，試圖以「亂寫」二字轉移焦點。堂堂政黨主席若連基本事實查核都不做，就對媒體扣帽子，才是真正對民主與言論自由的傷害。



邱筠媜還公開蔡志堅受訪錄音檔雲端連結，歡迎黃國昌親自聆聽、逐字對照。

廣告 廣告













原文出處：快新聞／又翻車！黃國昌控新聞報導「亂寫」 記者秀採訪錄音反擊

更多民視新聞報導

黃國昌將辭立委又沒行政權 律師諷他訪美能見最高層級官員是「他」

罷綠委伍麗華「不實連署」 國民黨組發會副主委等3黨工認罪了

中國國台辦列女檢察官為「台獨打手幫兇」 台北律師公會：其心可議

