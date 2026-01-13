又耍陰招？中國援引歐盟法規威脅 施壓歐洲各國禁止台灣政要入境

中國政府近期試圖透過重新詮釋歐盟內部的邊境法律，施壓歐洲各國政府禁止台灣政要入境。（東方IC）

根據英國《衛報》獨家揭露，中國政府近期展開一項罕見且高度具體的外交行動，試圖透過重新詮釋歐盟內部的邊境法律，施壓歐洲各國政府禁止台灣政要入境，並警告此舉若被允許將等同於跨越中方「紅線」。

多名歐洲外交官與官員透露，中國官方自去年底開始，頻繁透過外交照會或當面交涉的方式，向多個歐洲國家及駐北京大使館推銷一套「法律建議」。中國指出，根據《申根邊境法》規定，非歐盟國民入境的條件之一是「不被視為對成員國的國際關係構成威脅」；中國據此辯稱，允許台灣正副總統或外交部長等政要入境，將實質威脅歐洲國家與中國的關係，因此各國應依據其自身的邊境法律拒絕核發簽證，並拒絕承認台灣簽發的「外交護照」。

這波壓力主要針對去年底台灣現任與卸任高層官員頻繁訪歐的行程。中國點名比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞與愛爾蘭，批評其「縱容」台灣官員在歐洲議會等正式場合宣揚政治主張，認為這嚴重損害了中歐關係的大局。包括挪威與芬蘭在內的部分國家已證實收到此類建議，但強調簽證政策仍將遵循現行的申根準則與國家法律，而非聽命於中國詮釋。

對於中國法律攻勢，台灣外交部隨即發表聲明反擊，強調官員訪歐是主權行使且與中國無涉，並指責中國的經濟脅迫與武力威脅才是真正破壞全球與歐洲利益的來源。研究中歐關係的專家則分析指出，中國這項「法律戰」雖然在法理上並不嚴謹，其真實意圖在於對歐洲小國製造心理不安，利用各國對中國投資的依賴感，達成外交孤立台灣的目的。

儘管歐盟與台灣維持著堅實的非正式經貿與議會外交關係，但在中國持續收緊「一中原則」定義的背景下，歐洲各國正被迫在維護自身外交主權與維持對中穩定關係之間，面臨更具壓迫性的選擇。

