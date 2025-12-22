又臭又髒 歐洲旅遊卻有「致命吸引力」 台灣比不上

台灣人愛出國，連歐洲旅遊也很熱門，一名網友疑惑表示，其實歐洲街道又臭又髒亂、生活成本高，加上治安不好的關係，出門都要很小心，不知道怎麼會有這麼多人嚮往去歐洲生活或旅遊，但多數人認為，文化差異與當地風景是最吸引人的地方，台灣根本比不上，引起討論。

一名網友今（22）日在PTT八卦板表示，有去過歐洲的人都知道，歐洲街道又臭又髒亂，一堆扒手、小偷流竄，治安非常不好，物價高導致生活成本負擔重，加上口味差異太大，很多食物根本吃不習慣，旅遊景點大多偏向人文和自然靜態風景居多，「玩個短期還行，長期旅居會受不了的好山好水好無聊，為什麼台灣人還那麼多人嚮往要去歐洲旅遊？」

出國旅遊的話題瞬間引起討論，不少網友喊「因為遠、文化差異很大，當然會想去看看啊」、「你自己也說玩短期還行，啊去旅行不就是去短期嗎」、「在亞洲長大，第一次去歐洲覺得風景和建築都很漂亮，台灣根本比不上，非常值得」、「就是去過才知道台灣真的很落後」、「人家物價高，但是薪水相對也比較多，在當地過生活還是能夠負擔」。

也有人說「真的不能待太久，食物吃不習慣」、「其實那是因為你只去亞洲人喜歡的點吧，去自由行跟當地人一起生活才好玩」、「上次去覺得主食差異是最大問題」、「日本、韓國隨便就能去，沒什麼好拿出來說嘴的啊」、「去義大利覺得可以窮遊，但英國、法國就有點不適合了」。

