又被問「選台北市長」！賈永婕急喊「5字」回應

記者鄭玉如／台北報導

台北101董事長賈永婕體驗Skyline460觀景台，俯瞰全台北。近日被拱選市長，她直言「絕對不可能」，稱市政重責應交給有經驗的人。

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，讓台灣躍上國際，甚至有不少人拱台北101董事長賈永婕選台北市長，賈永婕今（29）日開箱Skyline460，體驗台北101觀景台的視野，被問到是否參選台北市長，急喊「絕對不可能」。

賈永婕今日開箱台北101的觀景台Skyline460，表示其實台灣許多人都不知道， 台北101有一個比101層樓更高的地方，就是Skyline460，遊客只要提前預約成功，他們就會幫忙準備相關裝備，讓遊客安全的站在至高點，以霍諾德的視角俯瞰台北市 。

賈永婕此次行銷台北101大成功，不少人拱她出馬選台北市長，她接受採訪提到，「絕對不可能參加台北市長的選舉，真的很謝謝各位」，認為要能承擔台北市長這個重責大任，還是應該交給很有市政經驗的人，「這個部分謝謝大家，選舉這一塊還是交給有經驗的政治人物」。

