又被抓包掛簡體字春聯！小北百貨急撤除 要求全門市清查對外文字內容

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

「小北百貨」近日再度因簡體字引發爭議。繼先前販售簡體字作業袋被網友發現後，日前又有網友指出，有門市掛的春節布條出現簡體字，遭批「說一套做一套」。對此，小北百貨回應，已立即撤下布條，並對全台門市文字內容進行清查，強調今後嚴禁使用簡體文字。

「小北百貨」近日再度因簡體字引發爭議。（圖／翻攝自小北百貨官網）

一名網友在Threads貼文指出，小北百貨店門口掛出的春節布條「福馬迎春 新春快樂」，當中「馬、樂」是簡體字，直呼「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」貼文一出，不少網友批評，「道歉完馬上再貼簡字春聯，會道歉但不知悔改」、「說一套做一套喔」。

對此，小北百貨聲明回應，先前針對文教商品出現簡體文字，已要求全台門市下架相關商品，並完成清查。對於布條事件，公司表示，「在相關管理措施全面落實前，近日仍有門市的對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示我們在整體管理與落實執行上仍未周全，對此我們深感抱歉。」

公司進一步說明，針對圖中出現內含簡體文字之布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。同時，將全面檢視全台194家門市所有商品及廣宣形式，重新清查對外文字內容，落實「繁體中文為臺灣主要通行文字」的最高原則，也會加強內部審核、教育訓練及宣導，確保品牌原則與一致性。

