又被抓包「偷掛簡體字布條」！網轟說一套做一套 小北百貨急撤除回應

生活中心／施郁韻報導

網友見到小北百貨掛上簡體字春節布條。（圖／資料照）

生活百貨店「小北百貨」日前被網友發現，竟然販售簡體字的作業袋，火速下架該產品後，回應獲得不少人讚賞，沒想到相隔一週，又被網友見到店門口掛上簡體字春節布條，遭批「說一套做一套」。對此，小北百貨發聲，強調將「重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字」。

一名網友在Threads上發文表示，小北百貨在店門口掛出「福馬迎春 新春快樂」的春節布條，卻發現布條上的字為簡體字，讓他傻眼寫下「小北百貨現在連用繁體字都不願意了呀？」立即引發熱議。

廣告 廣告

不少網友傻眼表示：「一個禮拜出現2次，如果之後出現第三次，就真的該懷疑你們是故意的」、「道歉完馬上再貼簡字春聯，會道歉但不知悔改」、「公關道歉都很有誠意，但其他部門仍然持續出包，也真是辛苦了。」、「說一套做一套喔」，也有網友緩頰「台灣就是台灣，不喜歡這種被侵門踏戶的感覺，謝謝你們改進。」

小北百貨：以「繁體中文為臺灣主要通行文字」作為最高原則

對此，小北百貨立即發聲表示，日前針對文教類商品出現簡體文字一事，公司已即刻要求全台門市全面下架相關商品，並完成該類商品之清查作業。「然而，在相關管理措施尚未全面落實前，近日仍有門市於其他對外廣宣物上出現簡體文字之疏漏，顯示我們在整體管理與落實執行上仍未周全，對此我們深感抱歉」。

小北百貨提到，「針對圖中出現內含簡體文字之布條，已於第一時間要求門市立即撤除，並禁止使用。同時，公司亦已全面啟動再檢視機制，要求全台194家門市，不分商品類別與廣宣形式，重新全面清查所有對外文字內容，嚴禁使用簡體文字」。

小北百貨強調，未來將持續以「繁體中文為臺灣主要通行文字」作為最高原則，進一步強化商品與廣宣之審核機制、內部宣導與教育訓練，並維持品牌一貫的原則與一致性。

更多三立新聞網報導

1張圖解密9年變化！台灣竟悄悄在移動 網驚：離中國越來越遠

沒押時間表！台積電多蓋5廠換關稅15％ 專家曝中國不樂見：台美更緊密

私密處好不了！醫內診驚見「分泌物冒泡、活蟲亂竄」 掀超綠真相她楞了

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

