又被挖黑歷史！王ADEN「寫歌搭訕可愛女生」還拍成影片 遭狠酸：太自戀

創作型歌手王ADEN（王淯騰）日前因校園演唱會翻車事件遭到炎上，相關爭議不僅讓他丟了多場跨年演出，也意外讓他的過往言行被重新翻出檢視。隨著討論持續延燒，有網友發現他過去曾自曝，將歌曲〈雙重人格〉寫給一名「只見過一次面、剛認識的女生」，相關創作背景曝光後，再度引發大批網友狠酸，質疑他的追求方式令人不適。

王ADEN曾在去年9月於IG分享〈雙重人格〉的創作過程，透露自己在片場認識一名覺得「很可愛、很聊得來」的女生，兩人當天交換了IG聯絡方式。不過回家後，對方始終沒有主動傳訊，讓他陷入是否該主動聯繫的掙扎，甚至形容自己內心彷彿出現「兩種人格拉扯」，最終決定把這段情緒寫成歌曲抒發。

更引發討論的是，王ADEN在完成歌曲後，直接傳訊息給對方，邀約見面並想當面唱歌給她聽，言談間展現出對自身創作與魅力的高度自信。該段分享影片在近期校唱事件後被網友翻出，轉貼至Threads等平台討論，迅速掀起另一波爭議。

不少網友直言，將情感投射在僅有一面之緣的對象身上，甚至以寫歌、邀約方式推進關係，整體行為「讓人壓力很大」，留言區充斥嘲諷聲浪，有人直酸「這根本是只有你一個人在暈」、「好自戀」、「是不是覺得有才華就可以為所欲為」，也有人毫不留情批評「大頭症爆發」、「你真的覺得自己很帥嗎」。

部分網友更將此事與他近期校園演唱會事件連結，認為從舞台反應到私下追求方式，都透露出過度以自我為中心的心態，直言「天秤男是不是自帶暈船症候群」、「這種操作真的有夠噁」，質疑他是否缺乏對他人感受的界線意識。

事實上，〈雙重人格〉正是王ADEN在校園演唱會中準備大動作演出的歌曲，卻因女學生上台跳舞而情緒失控蹲在台上，事後又拍片說明，引發帶頭公審未成年學生的質疑，事件不斷延燒。如今歌曲創作背景再被翻出，也讓外界對他的形象與言行一致性打上問號。

