又被控性騷？ 邱臣遠主動要新竹市府啟動調查

照片來源：邱臣遠臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對媒體報導所稱霸凌與性騷指控，新竹市副市長邱臣遠今（21）日發出嚴正聲明，強調報導指控皆屬子虛烏有，已對個人及市府名譽造成極大傷害。他強調，為捍衛名譽並儘速還原事實真相，已要求市府主動啟動相關調查程序，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

邱臣遠官方臉書也湧現網友留言支持，網友紛紛表示：「調查完直接告了，對付青鳥不用客氣。」、「又來抹黑。」、「臣遠哥加油，支持你。」等語，力挺其透過法律途徑捍衛清白：「直接告鶄（青鳥）！告刑事。」

廣告 廣告

2023年邱臣遠曾遭民眾黨前助理巫小姐指控，該案歷經司法程序與雙方溝通，於2025年10月達成和解，當事人撤回指控並刊登啟事，確認當時指控實屬誤會，並刪除貼文以回復邱臣遠名譽。

邱臣遠當時表示，這段時間自己與家人承受極大壓力，但相信司法與真相，在清白獲得證實後，選擇以理性與寬容化解傷痛。邱臣遠強調，清白不只是個人名譽，更是對家人與支持者的交代，呼籲外界放下過去，讓焦點重回新竹市政，未來會以更謙卑的心推動城市建設。

照片來源：邱臣遠臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高虹安支持度領先綠營潛在人選 新竹市府：施政有感為首要目標

文化局推「美感新竹」獲國內外8獎 高虹安讚：展現文化軟實力

【文章轉載請註明出處】