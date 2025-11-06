又被當成狗！米可白遭口誤「機場聞行李」笑回：原來我身兼多職

米可白過去就曾被侯友宜誤認成狗，如今又被當成機場檢疫犬。（圖／翻攝自米可白IG）





女星米可白（趙亦瑄）過去以幼幼台「葡萄姐姐」身份出道，隨後轉戰戲劇及綜藝節目，不過，近日政治學教授范世平登上節目時，竟口誤點名「一落地就會有米可白來聞你的行李」，對此，米可白今也高EQ回應了。

范世平近日登上《新聞面對面》談及豬瘟議題，表示台灣機場現在管理嚴格，入境都會提醒民眾勿攜帶豬肉製品，「一落地就會有米可白來聞你的行李」，將米可白誤認成檢疫犬，讓主持人謝震武順間噴笑糾正，「米格魯啦！米可白是一位藝人」。

范世平在節目中口誤將米格魯講成米可白。（圖／翻攝自YouTube @新聞面對面）

范世平發現自己口誤後也尷尬表示，自己跟侯友宜犯了一樣的錯，台北市議員鍾沛君也笑說：「他是不小心講錯了，我以為他故意的」。事實上米可白先前就曾被侯友宜誤認為狗，當時她帶著愛犬錢錢參加活動，侯友宜一邊摸錢錢一邊說：「米可白~」嚇得米可白立刻糾正，「他不是米可白，我才是！」該片段如今仍是經典迷因哏。

影片曝光後，米可白也在社群平台分享該片段開玩笑表示：「原來我身兼多職，拍戲+主持+賣餅+聞行李」，更幽默寫下：「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能）」。



