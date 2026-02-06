又被點名參選台北市長 王世堅：我是雄性、不是母雞

王世堅、莊瑞雄陪同台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺聯合登記。此外，台北市議員王孝維、陳慈慧，以及議員參選人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也陪同。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長人選尚未出爐。民進黨立委王世堅日前陪同新人登記參選議員，今（6）日再與英系台北市議員合體。對於是否可能成為台北市長「母雞」，王世堅直說，「我是雄性，我不是母雞。」

立委王世堅、莊瑞雄今上午陪同台北市議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺聯合登記。此外，台北市議員王孝維、陳慈慧，以及議員參選人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也陪同。

王世堅受訪時表示，「我是雄性，我不是母雞。」他說，他今天陪同好友一起來，是因為都有共同理念「求名不求利」，希望參選公職的朋友都能拋下求利的心，如果要求利，在民間自己做生意就好了，進到公職就是要為社會來奉獻。

王世堅指出，民進黨人才太多了，包括今天在場的莊瑞雄，以及他先前推薦的包括民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、前立委高嘉瑜，都是學養俱佳、才德兼備。他說，這些人都比他優秀，應該由這些人先選市長才對，而他今天已經很滿足，可以寫在族譜上，因為他發現「吾道不孤」，過去他堅持的事情有許多老幹新枝想法都一致，讓他非常滿意。

對於被王世堅點名，莊瑞雄則說，這次因為六都市長候選人提早出現，不然跟過去比較，現在討論都還太早。他說，民進黨的支持者一點都不用擔心，推出的人一定是強棒中的強棒，尤其是首都推出來的人選不會是阿貓、阿狗，一定會眼睛為之一亮、戰力非常強，「小雞今天就活蹦亂跳了，母雞跳出來以後，外界一定哇哇叫，說一定讚」。

