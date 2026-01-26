又被點名選台北市長 林右昌：我沒有任何規劃和打算

2026年台北市長選戰，民進黨人選遲遲未定，民進黨前秘書長林右昌被點名是可能的人選之一。不過，林右昌25日重申，自己並沒有任何的規劃和打算。

林右昌。（圖／中天新聞）

林右昌今天現身綠委吳琪銘兒子吳昇翰的造勢活動。受訪時被問及是否有意願參選台北市長，林右昌表示，謝謝大家的關心，這一陣子，他前往美國達拉斯、奧斯汀以及鳳凰城，到台灣高科技產業的第一線去參訪，並且也到了以色列，甚至還曾經思考過，要去更危險的烏克蘭，就是希望能夠掌握現在國際局勢的變動。

廣告 廣告

林右昌說，對於2026年台北市長選舉，他個人沒有任何的規劃和打算，他也相信民進黨中央和選對會，一定會做最完整的思考，提出最優秀的人選，針對台北市未來的發展提出願景，也為台北市民未來的期待來承擔，大家稍微給黨中央以及選對會一點時間，一定會提出最好的人選。

林右昌。（圖／中天新聞）

面對媒體追問，若黨中央徵詢，是否會義不容辭？林右昌重申，「這個問題我已經回答很多次了，我個人沒有任何的規劃跟打算。」

延伸閱讀

不用特別約「李劉會」？ 李四川談劉和然：我們常在行政院見面

台中市長選戰最新民調出爐！贊成國民黨延續執政者逾三成七

力拚黨內提名！吳宗憲拋宜蘭縣長政見 「70歲以上免繳健保」