又被點名！美商務部長「晶片集中台灣不合邏輯」 原因和中國有關

國際中心／林昀萱報導

美國總統川普（Donald Trump）積極推動半導體供應鏈移轉，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前更指出，任內目標是將台灣半導體產能4成移轉自美。近日他再點名台灣，表示將所有半導體製造都放在台灣「不合邏輯」，原因和中國有關。

據《中央社》報導，盧特尼克及國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）近日參加智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）座談。盧特尼克重申川普讓半導體產業回流美國的核心政策。他再點名直言「把所有半導體製造都放在距中國只有80英里（約129公里）的地方不合邏輯」，並重申川普希望在這次任期內取得40%先進半導體製造的市場佔有率，規模高達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

盧特尼克強調所指的是生產晶片的晶圓，而不是資料中心，這些晶圓將可以創造數兆美元國內生產毛額（GDP）。美國目前正生產輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片，數量約200萬顆。盧特尼克直言：「這一切只是開始」。

