又要大內宣？ 官媒貼中國外交官「雙手插口袋」照 日媒體人批：掩飾心虛

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨(18)日與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，中國官媒在會後放出一張一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，意圖以此表達對日本的不屑之意。對此，有日本媒體人反擊，這就是典型的「中國式」宣傳手法。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。

面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於17日飛抵北京，並於昨日和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，雙方在會談中互不相讓，氣氛相當嚴峻。

會談結束後，做為主人家的劉勁松出門送客，卻被拍下「雙手插口袋」的照片。該照片也被媒體拍攝到，並迅速在網路上流傳。有中國網友表示，這凸顯日本外交官在中國面前「只能卑躬屈膝」，同時凸顯中國這邊氣場強大；不過有台灣網友認為，這張照片正好凸顯中國傲慢無禮，而日本人只是懂得禮貌，不曉得中國「戰狼」們自HIGH什麼？

對此，日本媒體人三木慎一郎在社群平台X發文表示，外交折衝都是在會議室裡進行，因此不可能在走廊上談論正事，而這張照片只不過是在電梯前短暫送別的畫面，然而卻被說成「日本被訓話」，顯現中方自知內容「站不住腳」，才需要用小手段營造氣勢；這就是典型的「中國式」宣傳手法！

