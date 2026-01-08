又要找大法官幫忙了！停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲、暫時處分

立法院去（2025）年12月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公教年金，行政院長卓榮泰曾表示，憲法法庭已恢復運作，行政院會將副署使法案生效，並即刻聲請釋憲。對此，考試院今（8）日召開院會，會中同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

考試院今日透過文字指出，有關立法院去年12月12日三讀公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文，考試院會今日同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

考試院表示，該法案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

