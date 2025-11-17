又要搞事？小粉紅轟高市早苗「滅頂之災女」！嗆：開日本車的注意囉

國際中心／李紹宏報導

日本高市早苗日前對「台灣有事」表態，更暗示不排除出兵協助，讓中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至有「斬首」論調，讓中日關係降到冰點。不過，根據日媒報導，高市早苗的支持率反而創下新高，這讓中國小粉紅相當不是滋味，揚言要砸日本車，還有小粉紅亂噴，嗆高市早苗「這女人可以說給日本帶來的是滅頂之災」，令人傻眼。

日本首相高市早苗（右）的台灣有事論，引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自新華網、高市早苗臉書）

挺台聲浪逆轉！日相高市支持率狂飆70% 打臉中國

近日日本媒體《共同社》、《朝日新聞》進行電話民調，高市早苗支持率將近70％，顯然中國的嚇阻不影響日本當地國民的認知。

相較之下，在中國社群軟體微博內，則呈現兩樣情，熱搜榜出現「中國強烈回應震動日本」、「日媒稱中方措施超出日本預期」、「部分日本電影徹檔」等字樣，不僅威嚇日本，似乎也向中國人民塑造出「日本處於弱勢」的形象。

小粉紅圍剿日本！微博揚言抵制、更傳出「砸日本車」警告

微博上有不少小粉紅參戰，有人發文表示「這女人（高市早苗）可以說給日本帶來的是滅頂之災，中日是世仇，只要有家國情懷的中國人都會銘記日本給我們民族帶來的恥辱」，並宣稱「日本是仿造起家，不買日貨，從我做起。不開日本車，從我做起」，也有小粉紅附和，表示「開日本車的人注意」。讓不少人質疑，難道小粉紅又要砸日本車了嗎？

有小粉紅在微博上亂噴日本。（圖／翻攝自微博）

根據消息，中國外交部在14日提醒中國公民避免前往日本後，昨日又再度「提醒」：今年以來，日本社會治安不靖，發生多起在日中國公民遇襲事件，呼籲中國遊客近期避免前往日本旅遊。此外，中國多家旅行社也宣布暫停銷售日本旅遊行程。

