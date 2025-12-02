又要擋國防特別預算！?綠怒批國民黨：程序委員會「沒有暫緩列案權力」

記者楊士誼／台北報導

總統賴清德拋出分八年執行、1.25兆的國防特別預算，然國民黨立院黨團書記長羅智強說，今（2）日中午的程序委員會上，將暫緩該特別預算列案。民進黨立委賴瑞隆批評，如果什麼都不能做，這樣有辦法保衛家園？他也表示，國民黨若持續站在中國那邊，支持度還會下滑。民進黨立院黨團幹事長一早受訪時也強調，程序委員會沒有暫緩列案的權力。

鍾佳濱上午受訪時則指出，根據法規，程序委員會只能排定審查順序，並沒有「暫緩列案」的權力。他也呼籲在野回頭是岸，並喊話國民黨，不要在程序委員會上阻擋行政院依憲法規定，給立院審議的案子。

賴瑞隆表示，總統希望強化台灣的防衛能量、阻止習近平發動戰爭，這對台灣非常重要。國民黨似乎每次只要對台灣有利、能加強防衛的，就直接暫緩或阻擋，應審慎思考，不要在所有事情上都站在中共立場。他直言，如果以後什麼都不能做，只能等強盜搶你的家，連鐵窗不能裝、保全不能請，這樣有辦法保護家園？

賴瑞隆也強調，台灣有許多重要資產，自由、民主、經濟繁榮，強化自己也要同時強化防衛能量，1.25兆特別預算可以確保台灣安全、嚇阻習近平，讓他不敢啟動戰端，若國民黨在這件事上都只敢站在中共那邊，台灣人會支持嗎？再次呼籲國民黨三思，持續站在中國那邊，國民黨支持度還會下滑，同時民眾也會看清楚。

