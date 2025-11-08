又要放颱風假？鳳凰明變強颱「恐北轉直撲」！氣象署：最快下週一發海警
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風預計明（9）日增強為強颱，進入南海後，恐北轉直逼台灣，下周一、二在外圍環流及東北季風共伴下，北部與東部山區將率先迎來豪雨，氣象署研判下周一發布海警、下周二評估陸警。暴風侵襲機率最高縣市為澎湖68%、台南62%、金門61%。
氣象署預報員張竣堯指出，目前鳳凰已達中颱上段等級，預期明日將提升為強颱。颱風通過呂宋島後會逐漸北轉，並於下周一、二引進大量水氣，加上東北季風同步增強，將擴大降雨範圍。預估下周三夜間到下周四清晨，颱風中心可能觸及台灣西半部沿海，但實際路徑尚有變數。
他補充，今日下午2時鳳凰中心在鵝鑾鼻東南方海面約1420公里處，持續朝西北西方向移動，預計將在呂宋島登陸後轉進南海，並逐步朝台灣靠近。下周三深夜至周四清晨，中南部沿海最可能受到直接影響，但若颱風轉向幅度稍北，桃園、新竹、苗栗也可能成為潛在登陸點。
而稍早氣象署也預估，未來120小時內多個縣市可能進入鳳凰颱風暴風圈，其中，高雄市、台南市與澎湖縣暴風侵襲機率最高，皆達62%。屏東縣59%、嘉義縣57%、嘉義市56%、雲林縣55%亦列高風險區。此外，彰化縣、南投縣與金門縣均為53%，台中市及台東縣則為52%，同樣不容輕忽。
他也強調，鳳凰雖在登陸呂宋島前會達強颱規模，但通過陸地與海洋溫度變化後，颱風進入北轉階段時將面臨海氣環境不利條件，可能逐漸減弱為中颱甚至輕颱等級接近台灣。若目前預報路徑與速度維持，最有機會的時程是下周一白天發布海警，下周二再跟進陸警。
張竣堯指出，明日白天全台大致維持多雲到晴天氣，東半部偶有零星降雨。下午起，東北季風增強，北部與東北部局部地區將有短暫雨勢。隨著鳳凰外圍水氣在下周一開始大舉接近，搭配冷空氣滯留導致的共伴效應，北部與東部將首先迎來急降雨，尤其大台北山區、花蓮山區、宜蘭等地區，降雨規模可能達豪雨甚至大豪雨等級。其他縣市則可能在午後受到局部陣雨影響。
