又要砍1000人！花旗銀行「大刀一揮」裁員名單出爐 今年底前砍2萬職缺

華爾街金融巨頭又傳震盪！根據外媒引述知情人士透露，美國花旗集團（Citigroup）本週將再度揮刀，約有1,000名員工面臨去留抉擇。事實上，這只是花旗啟動「兩年瘦身計畫」的一部分，目標在2026年底前一口氣砍掉2萬個職缺，讓內部員工人心惶惶，直呼：「這週真的太難熬！」

杜絕浪費！花旗拚「組織瘦身」目標裁掉2萬人

總部位於紐約的花旗銀行，因長期績效表現落後其他美系大型銀行，內部將「組織瘦身、杜絕浪費」視為翻身關鍵。截至去年9月底，花旗全球員工人數仍高達22.7萬人。花旗官方最新聲明強調，「我們將在2026年持續減少員工規模」，調整是為了確保人力配置與專業能力能貼近業務需求，同時也反映出導入科技後帶來的效率提升。

氣氛緊繃！裁員、財報、獎金「三箭齊發」

花旗本週行程可說是「滿檔」，除了裁員風聲四起引發強烈關注，該行預計將在14日公布全年財報，並同步通知員工最關心的「2025年度獎金」。在面臨裁員陰影與獎金發放的雙重壓力下，銀行內外部氣氛顯得格外緊繃。

股價暴衝後急殺！執行長「女強人」強勢改組

儘管花旗去年股價強勢飆漲66%，表現優於其他主要銀行，但昨（12）日卻受到美國總統川普要求「限制信用卡利率上限」的政策衝擊，股價應聲重挫約3.1%。

執行長弗雷澤（Jane Fraser）自上任以來，便持續力推成本控管與結構改革。去年10月，她更成為花旗自2007年以來，首位兼任董事會主席的執行長，此舉也被外界解讀為董事會對其「大開殺戒」的改革路線投下信任票，力拚讓這家華爾街老牌銀行重回巔峰。

