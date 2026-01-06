又要簽！藍白新北3月談合生變？ 黃國昌預告將有「政黨協議」

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

表態競選新北市長的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，新北整合不要這麼快，應該把盤撐大再合，外界關注這是否意味3月新北藍白合出現變數。對此，黃國昌今（6）日預告，待與國民黨針對地方選舉的政見整合後，藍白的工作小組會進行對接，並針對今（2026）年的九合一選戰合作簽署正式的「政黨協議」。





今早9時30分，民眾黨在中央黨部會議室召開記者會，包含黃國昌、秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安等人出席，並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，您昨天拋出新北整合不要這麼快，先把盤撐大再合，先前傳出藍白3月底整合，如果不要這麼快，時間點落在何時會比較好？

對此，黃國昌表示，記者問題中有「傳出什麼時候要什麼」，但請大家見諒，他很難對於傳聞評論，但也要負責任跟大家說，民眾黨會盡快把2026年地方選舉的共同政見，跟台灣社會報告。

黃國昌說，完成上述工作後，面對與國民黨共同的政見願景政策，屆時雙方也會開記者會跟大家報告，在這個基礎之上，先談政策、政見與願景，接下來雙邊的工作小組會馬上對接，針對2026選舉合作，簽署正式的政黨協議。

他預告，協議中會清楚載明對選民承諾、兩黨要共同推動的政見，當然也會包括在各縣市如何相互合作，並以最好方式選出最強團隊，給予市民最佳的治理，民眾黨都按部就班在進行這些事情。

對民眾黨而言，黃國昌強調，他們隨時都準備好，持續在進行這項工作，國民黨也有些內部整合工作，「我們也都尊重他們的程序與時間，這段時間中最重要的事情，是每一個人都在自己的工作崗位上面把事情做到最好，這是最好的選舉方式，不要辜負人民對我們的期待」。







