又要舉紅旗抗議了！統一義勇軍聲援高金素梅 號召2/13到立院反對司法打壓

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費等遭檢調搜索約談，引發政壇討論。過去常反民進黨的團體「統一義勇軍」今天（12日）在網路上發出召集令，明天上午10時將至立法院聲援高金素梅，號召民眾一起前往「抗議民進黨司法打壓」。

台北地檢署指控高金素梅疑涉嫌詐領助理費、疑似未經許可輸入防疫物資而違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日拂曉出擊，先前往高金素梅位於陽明山的豪宅住處搜索，再至國會辦公室搜索7小時，並查扣數箱資料。檢調一共搜索30處，並通知18人到案說明，全案持續調查釐清中。

統一義勇軍今天上午發出網路公告，明天上午10時將至立法院聲援高金素梅，「歡迎大家一起來主持正義抗議民進黨司法打壓無黨籍立法委員」。

過去統一義勇軍打著反蔡英文政府口號成立，常高舉著招牌紅旗現身各大機關抗議。2024年曾到北所外力挺遭到收押的民眾黨前黨主席柯文哲，2023年也曾到位於台北市慶城街的日本臺灣交流協會前，抗議日本排放核廢水。

統一義勇軍發出公告，2/10上午將到立法院抗議，聲援高金素梅。（圖／翻攝網路）



