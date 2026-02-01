又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到

2月2日、3日清晨北部、東北部及東部有短暫雨，低溫落在13度左右。（示意圖／東森新聞）





又要變冷了！中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，2日、3日清晨北部、東北部及東部有短暫雨，低溫落在13度左右。週二（3日）白天起，天氣逐漸回溫，不過，這波好天氣不會維持太久，從週五（6日）晚間起，還會有一波冷氣團南下，提醒民眾注意保暖、避免感冒。

冷氣團影響到週二清晨 迎短暫好天氣

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今（1）日晚間至明（2）日清晨水氣偏多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，加上受大陸冷氣團影響，明日白天水氣減少，但北部、東北部及東部天氣仍偏冷，從週二白天起，氣溫才會回升。3日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五晚間再轉冷 新一波冷氣團南下

週三（4日）至週五全台各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過，從週五晚間至週六（7日）左右，會有一波冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，基隆北海岸、桃園以北、東北部地區有短暫雨，竹苗、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

專家：留意輻射冷卻低溫

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，預估明日白天北部、東北部高溫16-17度，中部及花蓮高溫20-23度，南部及台東高溫23-26度。從明日晚間至週二，隨著空氣轉乾、雲層漸開，中北部、東北部都市地區低溫13-15度。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能有14度或以下低溫出現機會，日夜溫差大。

從週三起，白天氣溫將逐步回升，北部與東北部高溫可回到21至23度以上，中部及花東地區約23至25度，南部則可升至25至27度。不過，夜間與清晨氣溫仍偏低，尤其空曠地區須留意輻射冷卻影響，可能出現較低溫度，這波好天氣將一陸持續至週五。

吳聖宇表示，鄰近週末時，將會有一波冷空氣南下，這波冷空氣強度不排除達到強烈大陸冷氣團等級，至於是否上看寒流門檻，仍有待後續觀察。從預報資料來看，影響台灣的冷空氣型態偏向乾冷，需特別留意夜間與清晨低溫情形，尤其在輻射冷卻作用加持下，低溫發生的機率將提高，提醒民眾多加留意。

