又要變冷！強冷空氣週末到 挑戰寒流「恐跌剩6度」
中央氣象署發布最新氣象預報，本週六起將有強烈大陸冷氣團南下，北台灣將面臨今年入冬以來最強冷空氣襲擊。根據氣象署預測，週五晚間鋒面通過後，各地氣溫將明顯下降，中部以北及宜蘭低溫預估降至11至14度，是否達到寒流門檻仍在觀察中。
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，這波冷空氣將形成兩段低溫時間。第一段發生在週六入夜後，中北部都市地區低溫12至14度，空曠地區可能降至10度以下。第二段則在週日夜晚至下週一清晨，受輻射冷卻效應加成，北部空曠地區低溫可能僅剩8至10度，將是此波冷空氣影響最劇烈的時刻。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，歐洲模式最新模擬顯示，本週末南下的冷空氣強度略有調強，達到寒流等級的機率提高，本島平地最低氣溫可能降至6度以下。不過他特別強調，即使達到寒流標準，這波冷空氣的強度仍無法與2016年霸王寒流相提並論。
就在氣象圈密切關注週末冷空氣動態之際，美國全球預報系統日前拋出驚人預測，顯示2月9日北台灣1500公尺高空將出現零下10度極寒訊號，若換算成地面溫度，台灣平地可能出現0度極端低溫，強度甚至超越2016年霸王寒流。
這項預測立即引發網路熱議與恐慌。氣象分析師陳勝直言這是「相當誇張的預測」，他指出雖然目前確實出現負北極震盪趨勢，北極冷空氣正向中低緯度潰散，但這不代表冷空氣會精準打擊台灣。更重要的是，這是超過10天的預測，不確定性相當高。
氣象粉專「台灣颱風論壇」更是直接批評，用十多年前設計的單一模式結果，再以粗略方式換算地面溫度，在當前預報技術下已不合時宜。他們指出，若查看歐洲模式預測，台灣溫度大約10度上下，僅為一般寒流等級。該粉專形容，每逢冷空氣南下就有人喊「霸王級寒流」，就像隨便看到打球的人就問是不是下一個大谷翔平，缺乏實際依據。
前氣象局長鄭明典也加入澄清行列，他在臉書指出2016年與今年的天氣基礎條件截然不同。2016年處於聖嬰年，高層極渦相對穩定；今年受反聖嬰影響，加上平流層暖變提早發生，整體大尺度環流結構差異很大，不適合直接類比。
值得注意的是，美國數值模式在拋出驚人低溫預測後，短短6小時內就自行修正了原先的極端數據，印證長時間預報的不穩定性。氣象專家提醒，天氣預報的準確度會隨時間快速遞減，三天內準確度可達九成，七天降至六成，超過十天甚至可能低於五成。
面對即將到來的週末冷空氣，氣象署提醒民眾注意保暖，各地日夜溫差極大，應適時調整衣著。至於更長遠的天氣變化，專家建議採取滾動式關注，避免被單一極端預測誤導而造成不必要的恐慌。
