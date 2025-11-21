又要變冷 暴跌10度時間曝 把握周末好天氣

今天（22日）環境仍吹東北風，早晚偏涼，清晨最低溫在南投13.5度，其他地區約15至19度，白天氣溫持續回升，今天至下周一（24日）各地高溫約在25度以上，中南部上看30度。氣象粉專表示，下周二（25日）另一波東北季風南下，氣溫大跌10度左右，北部下探16度，其他地區也會掉到20度，影響至下周四（27日）。

中央氣象署指出，今天各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨溫度會再低一些，北部及宜花白天高溫約21到24度，中南部、台東26至28度，感受較舒適；降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今年入秋最強冷空氣逐漸減弱，周末將明顯回暖，今天至下周一各地氣溫普遍都會回升到25度左右，中南部高溫更上看30度；除了東北角仍然有短暫雨以外，其他地區大致穩定。

粉專表示，下周二至周四新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16至18度，其他地方也會掉回20度附近，氣溫大降10度左右。粉專提醒，雖然強度不如本周的冷空氣，但和周末暖熱的天氣對比，感受差距還是相當大；下波東北季風水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，多數地區天氣穩定。

更多中時新聞網報導

劉品言生了 連晨翔宣告成女兒傻瓜

翁倩玉重返銀幕：人生下半場開始

《動物方城市2》配音陣容超豪華