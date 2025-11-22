又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
生活中心／彭淇昀報導
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年秋冬首波全台有感的冷空氣要減弱了，週末將迎來回暖的時段，下次再轉涼，預計要等下週二之後了。
根據目前預報來看，週六至下週一（22至24日）冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度；至於天氣部分，除了東北角仍有短暫雨之外，其餘各地都是好天氣。
下週二至下週四（25至27日）新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地方也會掉回20度附近，雖然強度不如本週的冷空氣，但和週末的暖熱對比，感受差距還是很大的；至於天氣部分，因為水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，絕大多數地方天氣穩定。
中央氣象署指出，下週一傍晚開始東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；下週二持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；不過，下週三開始雨勢會稍趨緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
更多三立新聞網報導
男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了
天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法
天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財
電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多
其他人也在看
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 21 小時前
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了
外籍老師來台長住超後悔！列4點不適應 網友驚：太中肯了EBC東森新聞 ・ 1 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 3 小時前
一天收入4000元！「提款卡測試手」在家上班 彰化警方用這方法逮到
彰化縣一名逃逸外勞阮男，被詐團吸收，擔任的是「提款卡測試手」，他的工作幾乎是「在家上班」，用筆電結合讀卡機，把人頭帳戶的提款卡插入，確認是否為警示帳戶、可否領錢，再交還給詐團，一天收入4000元。過去這種工作都在公開場所的ATM，常因多次提領被銀行或超商店員識破報警，風險超高；但近年詐團技術提升，可自由時報 ・ 14 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
普發1萬變9000！ATM領現「少1張」按取消無效 銀行回應讓苦主崩潰
普發1萬正式發放至今已逾兩周，許多沒有在第一時間上網登記的，也紛紛到ATM領現。然而有網友到ATM領出1萬現金後，打算把其中9000元存回戶頭，機台竟顯示8000元，嚇得他立刻取消交易，但ATM僅吐出8張千元大鈔，向銀行求助卻又無果，感嘆若有下次會用線上登記。中時新聞網 ・ 11 小時前
把握天氣最穩的一天！ 專家預警這天「斷崖式降溫」：低溫下探15度
東北季風今（23日）逐漸減弱，各地氣溫回升，早晚仍感涼爽。氣象專家林得恩指出，今為天氣最穩定的一天，帶下週二起將變天，出現斷崖式降溫，低溫恐下探15度。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
《仙劍奇俠傳》十里坡劍神20週年！練到71等才發現要搭船...成為玩家一代傳奇
在漫長的人生道路之中，許多時候我們總會碰上一款屬於自己的經典遊戲，然後一頭栽入其中，希望能在遊戲世界中大展拳腳，成為一方大俠與傳奇。而在距今 30 年前，1995 年武俠遊戲《仙劍奇俠傳》發售時，也吸引了許多有著武俠夢的玩家進入遊戲中成為李逍遙，將從自己生活的漁村出發，與靈兒一起闖蕩江湖。不過，那時卻有一位玩家在那個遊戲攻略並不發達的年代並不知道必須上船，因此在同一張地圖練到了 71 等才驚覺不對，在距今剛好 20 年前將這段離奇經歷分享出來之後，也在江湖上獲得了「十里坡劍神」的尊稱。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
「你買的房子開始跌了喔！」親人一句話，讓許多購屋族沉默的房產尷尬
「千萬別跟兄弟姐妹聊房子！」這句話在房產社群裡流傳，背後反映的不只是同儕壓力，更是屋主與家人之間難以言說的微妙距離。一名網友在社群發文指出，自己是兄弟姐妹中唯一買房的人，但每當話題一提到房產，家人就接連投來冷嘲熱諷：「開始跌了喔！」「利率上調每月負擔很多吧？」「你那棟很多人要賣，應該賣不掉吧。」甚至長輩也會加入：「工作要好好保重，別失業了。」這樣的「關心」，讓他選擇只與價值觀相同的朋友聊天，避免家族聚會變成尷尬現場。賣厝阿明 ・ 1 天前
6款羽絨外套不只好看、還熱度爆表！Canada Goose、CHUMS、Discovery…穿上又瘦又暖
羽絨外套推薦：COVERNAT經典連帽羽絨外套這款COVERNAT Civic Hooded Short Down經典連帽羽絨外套，咖啡新色首次亮相，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。羽絨外套推薦：FILA FLOW DOWN 羽絨外套跟女神韓韶禧穿同款很可以，這件FILA全新 FLOW DOWN 羽絨外套...styletc ・ 3 天前
下週2波東北季風接力！這天最冷「低溫僅12度」降雨熱區曝光
今（23）日維持高壓迴流偏東風環境，迎風面東半部局部有零星雨，其餘地區天氣穩定為晴到多雲時晴；不過各地晨間夜晚氣溫仍低，中部以北及宜蘭有冷意，其餘地區感受稍涼。明日週一北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 1 天前
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢
下週運勢出爐！ 「1星座」財運旺 夢想不只是夢EBC東森新聞 ・ 1 天前
他怨「早餐真的越來越貴」網掀共鳴：漲到好久沒吃早餐店
近年來物價上漲，讓不少民眾直呼吃不消，有網友也發現，早餐價格連漲，雖然能理解因食材漲價，店家不得不調整價格，但也忍不住抱怨「問題是薪水沒跟著漲啊」、「以前幾十塊就能吃到飽，現在吃個早餐都像是在精打細算」，掀起網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
全球10億人憂鬱、焦慮！研究揭「1飲品」就能逆轉：讓人立刻開懷
現代人常感覺憂鬱、焦慮，醫師黃軒表示，世界衛生組織估計，全球近10 億人正被心理健康問題纏著。西班牙研究發現，一些生活習慣能把人「從負面情緒拉出來」。第一為「陽光及綠地」、第二為「遠離負面訊息」、第三為「別再用炸雞壓炸情緒」。此外，有研究發現，水是最便宜的情緒穩定器，因此，莫名心情很差時，只要一杯水就能讓人重啟愉悅的心情。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
下波強冷空氣「這天」報到！降雨熱區曝光
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，本波冷高壓今日起將逐漸減弱並東移出海，不過下一波較強冷空氣將在下週二（25日）晚間起至下週五（28日）影響台灣。另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，下週二會有新一波東北季風南下，降溫幅度近10度，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前