又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣

生活中心／彭淇昀報導

今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。

下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年秋冬首波全台有感的冷空氣要減弱了，週末將迎來回暖的時段，下次再轉涼，預計要等下週二之後了。

根據目前預報來看，週六至下週一（22至24日）冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度；至於天氣部分，除了東北角仍有短暫雨之外，其餘各地都是好天氣。

廣告 廣告

下週二至下週四（25至27日）新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地方也會掉回20度附近，雖然強度不如本週的冷空氣，但和週末的暖熱對比，感受差距還是很大的；至於天氣部分，因為水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，絕大多數地方天氣穩定。

中央氣象署指出，下週一傍晚開始東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；下週二持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；不過，下週三開始雨勢會稍趨緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多三立新聞網報導

男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了

天一冷就手腳冰冷！中醫曝「2大原因」是身體在求救 揭5招自救方法

天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財

電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多

