又要變天！下週「冷空氣挾華南水氣」南下 未來一週天氣一圖看

[Newtalk新聞] 今(23)日起冷氣團減弱，但明晨仍有輻射冷卻影響，新竹以南低溫跌破10度，且明日隨著環境漸轉偏東風水氣增多，北部、東半部有明顯降雨，預計25日天氣才會好轉回溫。下週27日將會有新一波冷空氣挾鋒面、華南水氣南下，北部雨區擴大降溫，低溫下探12度，高山有機會下雪。

氣象署指出，明天清晨仍有輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部低溫約11到15度，花東約16到17度，新竹以南有局部10度或以下低溫，且環境漸轉偏東風水氣多，北部、東半部、恆春半島有明顯降雨；25日起氣溫逐日回升，低溫回到12到16度，包括中部以北、宜花約16到18度。

26日水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；27日起天氣將出現明顯變化，鄭傑仁說明，屆時鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團南下，28日影響台灣，各地溫度下降，中部以北、宜蘭約12到15度，南部約16到18度，北部、宜蘭高溫也在20度以下，花東約20到23度。

