又要變天！兩波東北季風報到 最冷時段曝光

明（21）日適逢冬至，一波東北季風南下影響台灣天氣。中央氣象署指出，明晨起東北季風明顯增強，迎風面的新竹以北及東半部地區雲量增加，將轉為濕涼天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區整天都有降雨機會，不排除出現局部較大雨勢，隨後下週三（24日）將會又有一波東北季風。

氣象署指出，明日北部及宜蘭白天高溫將下降至19至21度，濕冷感受明顯，其餘地區高溫仍可達24至27度，感覺相對溫暖舒適。不過各地清晨與夜間低溫普遍落在16至19度之間，中南部日夜溫差較大，早出晚歸者需留意保暖。離島方面，澎湖多雲時晴，氣溫約19至22度；金門晴時多雲，低溫約14度；馬祖則為多雲時晴，低溫可降至14度左右。

氣象署表示，這波東北季風影響將持續至下週一（22日），當天北台灣天氣仍偏涼，但水氣略為減少，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也可能出現零星降雨，其餘地區轉為多雲到晴。低溫方面，全台約15至19度，高溫北部及宜蘭約20至23度，中南部及花東仍可達23至27度。

下週二（23日）東北季風減弱，環境轉為偏東風，北台灣氣溫略為回升，但早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差明顯。降雨主要集中在東半部地區，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，其餘地區多雲到晴，高溫中南部與台東可上看26至28度。

不過下週三（24日）起東北季風再度增強，且影響時間較長、強度也較前一波高，預計將持續至下週六。24日及25日水氣明顯增加，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也可能出現零星降雨，整體天氣轉為濕冷。氣溫方面，中部以北及東北部白天偏涼，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，這波冷空氣最冷時段落在25日晚間至26日清晨，全台低溫可能普遍降至15度，馬祖甚至下探12度左右，但整體尚未達冷氣團等級。聖誕節當天，中南部白天高溫也將明顯下降，可能僅剩23度左右。

展望後續天氣，下週五、週六（26日至27日）水氣略為減少，僅桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其餘地區可望轉為多雲到晴，但低溫狀況仍持續，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦需注意保暖。

此外，受東北季風影響，22日各海面風浪偏大，平均風力達6至8級、陣風可達9至10級，浪高約3至5公尺；23日風浪短暫減弱後，24日至27日再度增強，提醒海上及沿海作業民眾務必留意安全。

