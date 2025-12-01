又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光

生活中心／于士宸報導

本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。





東北季風增強「這2天」防雨彈！林嘉愷示警冷空氣「這3天報到」回暖時間曝光

今、明兩天（1、2）受到華南中層水氣影響，地面降雨雖少，但北部及東北部有短暫雨。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）

週二晚至週三（2-3）隨著東北季風增強，降雨增加，苗栗以北及東半部有短暫雨。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）









本週各地降雨預測圖。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





民視氣象主播林嘉愷今（1）早在臉書粉專「阿愷報氣象」發文，指出本週天氣型態。林嘉愷表示今、明兩天（1、2）受到華南中層水氣進來影響，地面降雨雖少，但北部及東北部有短暫雨；週二晚至週三（2-3）隨著東北季風增強，降雨增加，苗栗以北及東半部有短暫雨。到了週四（4）起，降雨減少，大台北山區、北海岸及東半部有局部雨發生機率。至於氣溫方面，今、明兩天（1、2）白天氣溫大都稍高，不過早晚仍較涼，須注意保暖。林嘉愷指出，週二晚至週五（2-5）東北季風增強，氣溫將下降，冷空氣的強度與上週差不多，北部及宜、花一整天較冷，中南部及台東白天轉涼，早晚會冷。到了週六、日（6、7）東北季風弱，氣溫將上升。





北部、東部一週氣溫預測。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）









中部、南部一週氣溫預測。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





氣象署指出，2日晚至3日（週二至週三）東北季風增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。4日、5日（週四、週五）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，6日、7日（週六、週日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。





