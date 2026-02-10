又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到

（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署指出，儘管白天起各地暫時回溫至 22 至 26 度，但明日（週三）至週四清晨將迎來新一波強冷空氣，強度估達「大陸冷氣團」等級，屆時北部與東北部將轉冷並伴隨局部降雨。隨後氣溫雖會回升，但除夕（下週一）預計將有另一波鋒面通過，民眾應留意連假初期的降雨變化。

圖／中央氣象署指出，儘管白天起各地暫時回溫至 22 至 26 度，但明日（週三）至週四清晨將迎來新一波強冷空氣。（翻攝 中央氣象署 網站）

根據最新觀測資料顯示，今日清晨各地氣溫依舊偏低，全台低溫落在 11 至 17 度之間，金馬地區更僅有 8 至 12 度。隨著寒流遠離，今日白天各地呈現溫暖舒適的氣候，但專家林得恩提醒，中南部地區日夜溫差將顯著增大。降雨方面，今日僅東北部、北部山區及恆春半島偶有零星水氣，大部分地區為多雲到晴的天氣型態。

不過，短暫的回溫僅持續至今日。明日（週三）至週四清晨，新一波大陸冷氣團或強烈東北季風將再度南下，北部及東北部氣溫會明顯下滑。此波冷空氣將帶動迎風面水氣增加，包含基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨機會。冷空氣影響期間，除北部轉涼外，其他地區則維持早晚偏涼、白天舒適的型態，整體環境由濕冷轉為乾冷的節奏較為明顯。

進入春節假期前夕，週四白天起冷氣團將逐漸減弱，各地氣溫再度回升。週五至週日（小年夜）環境偏乾，僅台東、花蓮與恆春半島有零星零星雨跡。值得關注的是，下週一除夕當天預計有另一波鋒面通過及東北季風增強，屆時桃園以北、宜蘭及花蓮等迎風面地區將再度轉為有雨天氣，計畫返鄉或走春的民眾，應隨時掌握最新的降雨區域預報，並準備好禦寒與雨具備案。

