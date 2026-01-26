即時中心／林耿郁報導

今（27）天東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明（28）晨大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生機率，民眾出門請記得攜帶雨具。

氣溫方面，氣象署預報，今天北部、東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請適時添加衣物。

廣告 廣告

若低溫與水氣條件配合，三千公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門陰時多雲，13至18度，馬祖陰短暫雨，11至15度。

今晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請留交通行車安全。

上午起東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海、空曠地區，以及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，將有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率。

今天台東、蘭嶼、綠島及恆春半島沿海有長浪發生機率，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，環境風場為東北風，晚間起可能挾帶微量境外污染物，移入影響台灣本島及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／又要變天！東北季風增強「今晚恐有大雨」 高山有望降雪

更多民視新聞報導

好天氣僅限今日！冷氣團週二報到轉濕冷 週末再一波冷空氣襲台

印尼大雨成災釀山崩 至少8死80餘人失蹤

冷空氣兩波接力襲台！「這1天」急凍降溫、迎降雨

