又要變天！「這天起」全台炸雨彈 2地區低溫恐剩10度

把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至2月1日強冷空氣也南下，全台將轉為濕冷天氣。

本週六（31日）鋒面與華南雲雨區報到，全台轉為有雨天氣。（示意圖／資料照）

「天氣風險」粉專指出，週五全台仍受偏東至東南風影響，氣溫持續回升，白天感受暖熱。北部、東北部高溫約20至22度，中部及花東21至24度，南部則維持夏天般的24至27度。不過，由於水氣漸增，中部以北雲量較多，中南部則需特別注意局部霧的發生。

粉專表示，預計在週六（31日）下半天，隨著華南短波槽東移與地面鋒面，全台將陸續轉雨；苗栗以北及大台北、宜蘭地區預計從週六上午開始就有短暫陣雨，下午起雨勢轉趨明顯，尤其是北部與東北部山區，累積雨量可能較多。入夜後雨區擴大至全台，南部的山區也有局部短暫陣雨。

此外，週日（1日）起，東北季風再次增強帶動冷空氣南下，全台進入「濕冷型態」。北台灣受降雨與降溫雙重夾擊，高溫僅剩15至17度，相比週五高溫落差超過10度。中部與花蓮也僅有18至20度左右，南部則微幅降至21至24度。受華南雲雨帶籠罩影響，中部以北、東半部雨勢持續，提醒民眾週末出遊務必攜帶雨具並注意保暖。

粉專強調，下週一（2日）將是這波冷空氣最明顯的時刻。700hpa（約3000公尺高空）的0度等溫線將南壓至北台灣附近。若水氣與低溫條件配合，中北部高山極可能出現冰霰或局部降雪。平地部分，週一深夜到週二清晨，北部空曠地區低溫可能下探至10到13度。目前預估此波冷空氣強度維持在「東北季風」等級，但因水氣偏多，體感濕冷程度會非常明顯。

