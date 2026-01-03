又見共軍！國防部再偵獲10機艦、1空飄氣球擾台

即時中心／温芸萱報導

國防部今（3）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（2）日上午6時至今日上午6時，共偵獲4架次軍機擾台，其中1架次逾越海峽中線進入中部空域；另有中國軍艦6艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。此外，上午還偵獲1枚空飄氣球逾越海峽中線。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機4架次，其中1架越過海峽中線進入中部空域。

同時昨日上午8時25分還偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於台中西北57浬，高度4.8萬呎，續向東北方向飄行，並於上午10時25分消失。

另國軍還偵獲中國軍艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





