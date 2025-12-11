又見地面師！刑事局破詐團聯手代書行詐 會計師疑遭詐4600萬

刑事局偵七大隊破獲詐團聯手代書使詐，疑似有會計師遭詐4600萬。（圖／翻攝畫面）

刑事局偵查第七大隊日前破獲詐欺投資集團，以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤，隨後將民眾轉移至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，讓民眾誤以為只要照著投資股票就能獲利豐富，不斷加碼投資，甚至將房地產抵押貸款。警方初步清查發現至少85人受騙，被害人中疑似有會計師受騙上當，受騙金額粗估至少高達4600萬餘元。

據了解，該集團先是由22歲的薛姓男子在臉書等社群平台上投放廣告，冒用投資名師「謝士英」的名義，以贈書或是土地借貸等訊息，吸引民眾上鉤。只要民眾上鉤後，隨即將民眾轉至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，製造出獲利頗豐之現象，逐步誘導民眾將身家全數投入，甚至還將所有的房屋土地全數拿出抵押。

廣告 廣告

若民眾有意將房地產土拿出抵押，24歲的王姓男子疑似因此與詐團合作，仲介貸款公司，找來38歲的黃姓金主進行資金放貸，介紹61歲的陳姓女地政士出面處理協助一切貸款事宜。而被害人想要完成貸款還得須拿出一筆高達百萬的仲介服務費，其中陳姓女地政士只要完成一筆，就可拿走2.5萬元至5萬元的代辦費用，並有額外高達40萬元的金主介紹費。

刑事局偵七大隊破獲詐團聯手代書使詐，疑似有會計師遭詐4600萬。（圖／翻攝畫面）

據悉，被害人在借貸過程中，仲介公司與地政士等也會「完備程序」，甚至宣導防詐，確認被害人在意識清楚、並無脅迫之下完成借貸合約，並向被害人收取年利率高達20%的高額利息。

警方獲報分析後，初步清查以麥格理公司為名義之詐騙案件，至少有85人受害，財損金額粗估4億餘元，不過目前僅有3人出面報案，被害人年齡層均為退休族群，其中一人受騙金額至高達1千萬餘元，並疑似有一名會計師受詐，財損金額至少上看4600萬餘元。

警方報請士林地察署檢察官指揮偵辦，並與新竹縣政府警察局竹北分局、桃園市政府警察局龜山分局及新北市政府警察局海山分局共組專案小組。經本專案小組自今年1月起至今年10月間，陸續在新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣及屏東縣等地拘提詐團取款車手，並清查金流及分析相關資料，持續溯源、向下刨根，追查出在台幕後控盤首腦王姓男子、金主黃姓男子、系統商薛姓男子、土地代書陳姓女子等詐團核心幹部。

另經剖析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項交付面交車手或轉匯至詐團指定之人頭帳戶。全案經半年蒐證完成，並掌握具體犯罪事證，陸續執行三波拘搜行動，總計查獲王姓主嫌等20人詐欺集團成員到案，並查扣上述不法證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板https://165dashboard.tw/或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說

S媽終於笑了！開箱金鐘獎座噴淚喊「補上我的心」 大S遺照入鏡太催淚

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」