又見地面師！詐團聯手代書 受害者慘遭詐4600萬

刑事局又破獲詐騙投資集團，嫌犯以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤。（圖／東森新聞）





又見地面師！詐團聯手代書受害者慘遭詐4600萬，刑事局又破獲詐騙投資集團，嫌犯以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤，再誘騙民眾利用Line下載特定APP，假借讓被害人投資股票就能獲利，不斷加碼投資，甚至勾結代書和仲介公司，讓被害人將房地產抵押貸款，連剝好幾層皮。

刑事局專案小組鎖定陳姓女代書位在桃園的住處上門抓人，同一時間也前往黃姓金主住處將人逮捕，警方起出房屋貸款宣傳單，還有不動產相關資料等證物，警方調查發現詐騙集團勾結貸款仲介公司，先在臉書上發廣告，以謝士英贈書活動，騙光被害人存款後誘騙被害人投資，一共有31人受害，其中財損最高的被害人達4600萬，之後再把被害人轉給仲介公司，讓被害人把房產和土地拿去抵押，之後再安排認識的土地代書跟金主，再帶去地政所借錢給被害人，再去扒一層皮。

演員陳幼芳：「連我自己拍了反詐廣告之後，還繼續心甘情願的受騙，我覺得很諷刺，但是真的要小心。」

演員陳幼芳在記者會上也分享自己遇到購物詐騙的實例，她幫忙宣傳反詐騙，還是不小心落入詐騙手段，而詐防中心科長徐子哲也分析，165打詐儀錶板11月份詐騙案比10月份減少，但是財損還是高達59億元，提醒民眾對來路不明的投資誘惑得千萬小心。

