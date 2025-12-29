又見實體店面誘投資客買虛幣 詐團單月詐40人洗錢逾60億…主嫌下場慘

警方於虛擬幣實體店面查扣現金。翻攝畫面

新北市檢警偵破詐騙集團以「實體店面」取信投資人購買「泰達幣」，光是1個月就詐騙40位民眾，不法獲利超過3500萬元，詐團再將得手的不法所得轉匯至境外，總計超過60億元，檢方偵結依組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌起訴主嫌邹(音同鄒)姓男子等14人，其中邹男遭具體求刑有期徒刑10年、併科罰金1億元，其餘被告求刑3年6月至8年不等有期徒刑、併科5000萬至8000萬元罰金。

據指出，邹男自2023年5月起至今年9月止，成立2家實體店面作為水房據點，並由其父親及呂姓、董姓男子為金主入股投資，由詐騙集團及不明博弈集團誘騙投資客購買「泰達幣」，並以「實體虛幣店面」取信被害者，於店面收取現金後，再由車手將款項存入公司帳戶，並線上購買美金，再轉匯至泰國、新加坡等地的帳戶，後於境外購買虛擬貨幣，並將虛擬幣轉入詐團、博弈集團電子錢包，共計匯出境外金額高達61億7300萬餘元。

檢方根據被害人筆錄向上溯源，指揮警方於今年9月至11月發動3波搜索，拘提主嫌邹男等14人到案，其中在邹男及6名共犯遭聲押獲准，檢方並查扣現金1千餘萬、名錶9支、桃園市不動產1處。

新北檢偵結，認邹男等人於集團間各自分工、對於被害人造成之損害，及所涉洗錢金額高達61億7300萬餘元，危害金融秩序甚深，除依組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌起訴外，另對邹男求處有期徒刑10年、併科罰金1億元。

共犯周男、鄧男求處有期徒刑8年、併科罰金8000萬元，邹父、呂楠、董男求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元，其餘車手則求處有期徒刑3年6月至4年不等有期徒刑。



