又見恐怖情人！高雄男子闖前女友家企圖潑汽油同歸於盡遭逮

又有恐怖情人！高雄市小港區一名男子跑到前女友家，不但持刀恐嚇，還潑灑汽油，企圖同歸於盡，警方接獲報案後展開偵辦，這名男子躲了1個禮拜仍被警方逮捕。（溫蘭魁報導）

恐恐怖情人就出現在高雄市小港區，小港分局調查指出，30歲的戴姓男子和25歲的陳姓女子原本是男女朋友，後來因為感情細故分手，戴姓男子似乎心有不甘，9月24日深夜11多，他帶著汽油闖進前女友住處，企圖同歸於盡，小港分局高松派出所所長楊元益說：「至陳姓前女友住處並進入女友房門後反鎖，隨即持刀械恐嚇及潑灑汽油，欲同歸於盡。經陳女呼喊後，由家人破門，戴男隨即逃離。」

幸好被害人大聲呼救，家人聽聞聲音後破門，才沒有發生悲劇。

戴姓男子案發前騎機車到加油站購買汽油的畫面3日曝光，監視畫面錄到戴姓男子騎機車到加油站後，將放在機車踏板上的一個白色塑膠桶交給加油員加油。

警方專案小組經報請檢察官指揮偵辦，10月1日將戴姓男子拘提到案，全案依殺人未遂、恐嚇及違反家庭暴力防治法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢察官訊問後向法院聲請羈押戴姓男子獲准至今。

