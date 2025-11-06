又見普發1萬詐騙！男中計慘失300萬 詐團手法曝光

普發1萬登記開跑，這筆錢該如何使用，也成為網路上的討論話題。但也有詐騙集團盯上這波熱潮，日前就有民眾上當戶頭遭清空，現在又有一受害者積蓄全被拿走，損失高達300萬。

普發現金一萬登記網站。圖／翻攝自https://10000.gov.tw/

165打詐儀表板公布一起詐騙案例，受害者描述，11月某天接到1通電話。對方自稱是「郵局」，聲音聽起來相當正式，且知道受害者性名，讓他馬上放下戒心，對方表示「有人盜用您的身分證去領普發現金1萬元」，讓他嚇壞。

受害者急忙澄清沒有做這些事，讓對方回應「那您可能是被人冒名盜用，我們要幫您報案」。沒多久就被轉接「警方」，對方聲音變得更嚴肅，自稱是刑警，指出該案子涉及洗錢，還幫受害者「聯絡檢察官」，還交換了LINE資料，對方顯示名字是「陳彥章」。

詐團表示，「我們查到您的帳戶被盜用，還有人用您的帳戶資金購買黃金。這些黃金很可能是用贓款買的，我們要鑑定它的來源，您必須全力配合司法調查。」聽他講得這麼具體，且口氣讓他覺得很有權威，結果完全信以為真。

受害者的黃金被騙走。示意圖／翻攝自pexels

受害者指出，對方稱「我們會派人到您家附近收取黃金，鑑定完再歸還」，雖然當下相當不安，但覺得對方連自己的身分證字號都知道，就應該是真的。

後來還真的有一名男子自稱受「檢察官」指派來收取黃金，那些黃金大約重25兩（約300萬元），要交給他「鑑定」。交付後，那名男子轉身就走。直到傍晚，受害者想再向檢察官追問結果時，才發現LINE帳號突然消失，訊息也全被刪除，打電話過去也變成空號。

直到這一刻，受害者才驚覺上當，「我整個人呆在原地，雙手發抖。自己小心翼翼守了半輩子的積蓄，就這樣被詐騙集團設局拿走，實在可恨」。

警方提醒，電話上或視訊聽見檢察官或警察聲稱要辦案，請直接掛斷，指出檢、警、調不會以電話或視訊辦案、調查金流，更不會索取現金、金融卡或信用卡，且不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

責任編輯／陳俊宇

