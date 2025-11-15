又見毒蛋流向曝光！ 蛋場遭管制仍偷賣到台中 3.24萬顆恐吃下肚

彰化文雅畜牧場被驗出雞蛋含農藥「芬普尼」超標後，依法移動管制，但食藥署稽查中發現，該場在管制期間，把4萬顆雞蛋偷賣給台中「龍忠蛋行」。其中部分蛋品已流入市面，有7,600顆被追回，剩餘3.24萬顆蛋流向也曝光，食藥署、台中市食安處則雙頭派員調查，並進一步說明。

3.24萬顆毒蛋恐吃下肚

關於毒蛋的流向，台中食安處指出，龍忠蛋品行11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，數量為200籃（約4萬顆），目前已下架回收38籃（約7,600顆），其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，食安處已連夜通報彰化縣政府相關單位，以進一步釐清是否有流向其他下游業者。



食藥署副署長蔡淑貞說明，台中市食安處於11月10日到「龍忠蛋行」稽查時，發現蛋品來源來自文雅畜牧場。經檢驗，芬普尼及其代謝物達0.05ppm，遠超過標準值0.01ppm。追查發現，牧場竟在11月9日，也就是移動管制期間，售出200籃（約4萬顆）雞蛋。

源頭管理破洞？明知要管制卻仍外流

蔡淑貞強調，衛生單位早在11月5日報告出爐後，即已通知文雅牧場預防性下架，並通報農政單位啟動移動管制。她質疑：「既然已通報要移動管制，怎麼還會流出去？」直言源頭控管出了問題，對民眾食安很不公平。

芬普尼風暴由洗選蛋超標而起

本次「毒蛋」外流事件凸顯了跨部會溝通斷層，源於食藥署執行年度監測計畫時，彰化衛生局在市售洗選蛋中，驗出文雅畜牧場蛋品含0.03至0.04ppm芬普尼，超過0.01ppm標準，相關批次共15萬顆流向9縣市，因此啟動下架及後續管制。



食藥署今指出，衛生單位早在11月5日就已通知、隨即要求下架並通報農政端，最新追查卻發現牧場仍在11月9日將問題雞蛋賣給蛋行。毒蛋外流卡在衛生端已通報、農政端尚未管制的「空窗期」，跨部會溝通斷層顯然浮上檯面。



蔡淑貞也說，食藥署正式發文彰化縣政府、農業處及動防所要求調查，同步函請彰化地檢署併案偵辦。而牧場飼主也因羽毛驗出芬普尼，涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移檢調偵辦。