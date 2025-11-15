又見毒蛋 畜牧場疑偷賣3萬顆至台中

又見芬普尼蛋！衛福部食藥署14日接獲台中市食安處通報，台中龍忠蛋行販售的籃蛋，被檢出0.05ppm的芬普尼，且疑為文雅畜牧場仍在移動管制期間非法流出，這批問題蛋共出貨200籃，每籃200顆，現場庫存38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋已售出。衛福部長石崇良直言，這讓我們覺得不可思議，一定嚴格查處，也提醒消費者，若曾經在龍忠蛋行買過蛋，可以拿回去退貨，不要食用。

石崇良強調，根據彰化縣衛生局提供給衛福部的資訊，11月5日就採取移動管制。衛福部已發文彰化縣政府，要求查明到底發生什麼事，而且要究責，為什麼在中央這樣的決定、指令之後，還有這樣的事情發生。

台中市衛生局食安處15日說明，10日派員前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其9日曾向文雅畜牧場進貨200籃、重約4000斤雞蛋，經抽驗14日確定芬普尼代謝物含量0.05ppm，與殘留容許量標準0.01ppm不符。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼超標，彰化縣動物防疫所11月5日要求移動管制，7日以未檢出為由，8日解除移動管制，9日銷往台中市龍忠蛋行的雞蛋卻被驗出芬普尼超標。彰化縣動防所表示，經查該雞蛋保鮮日期為11月26日，為11月6日畜牧場生產的蛋，仍屬移動管制期間。對於該畜牧場仍有雞蛋非法流出，動防所強調，封存場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案也移請檢調偵辦中。

彰化縣府衛生局長葉彥伯表示7日已通知台中市衛生局，有關本案，台中市蛋行自10月3日以後進貨的所有蛋品，都要預防性下架。11月10日食藥署記者會中央也宣布文雅畜牧場所有蛋品一律預防性下架，所以，自7日後，在台中市蛋行不應再出現有文雅畜牧場的蛋上架。

至於8日解除移動管制有無獲衛生局同意？彰縣府僅表示，全案由檢調指揮偵辦，無法多作回應。

龍忠蛋行林姓老闆表示，畜牧場8日下午4時30分來電稱有委託彰化縣某局處檢驗，也送類似屏科大單位幫忙檢驗，並收到合格檢驗報告，檢驗沒有問題。林姓老闆說，他隔天一早下去載蛋，10日開始販售，然後就突然收到台中市府訊息，這批蛋不行要回收下架。

對於文雅畜牧場遭指偷賣蛋，林姓老闆說，其實不是畜牧場偷偷賣，是他們有收到彰縣府長官指示，那批合格可以出售，現在只希望政府趕快釐清哪個局處機關放行的，還給大家清白。