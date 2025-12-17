又見毒駕上路！駕駛逆向2.7公里 騎士攔人報警

新北市 / 綜合報導

今(17)日凌晨1點多，新北中和又傳出毒駕上路，58歲的劉姓駕駛沿著環河西路一路逆向，有騎士見義勇為衝上前將他攔下。員警盤查，發現駕駛講話語無倫次反應遲鈍進行唾液快篩，果不其然呈現陽性反應，後續還在車上搜出多項毒品。

劉姓駕駛VS.熱心民眾說：「我停到旁邊去不要，不用沒關係，後面已經有人幫你擋了啦，我幫你擋了，你剛剛一路逆向。」白色小客車在路中被騎士攔截，但感覺駕駛反應有些遲鈍，劉姓駕駛VS.熱心民眾說：「你先你先你先停在這邊不要動。」駕駛神智不清意識模糊，員警到場還聞到毒品異味。員警VS.劉姓駕駛說：「沒關係你先下來你先下來先不用整理，那我們，我們弄就好了。」警方實施毒測，果不其然呈現陽性反應。

事發在新北市中和區今日凌晨1點多，劉姓駕駛到永和保生路找朋友，左轉環河西路準備返家轉彎後便沿途逆向行駛，熱心騎士見狀攔下報警，駕駛逆向2.7公里終於停了下來，記者羅立安說：「劉姓駕駛當時大約是逆向了2.7公里，最終在這個路口處被攔了下來，不過所幸當時車流較少，並沒有發生任何事故。」

劉姓駕駛一共逆向約2.7公里後，在這個路口處被攔下，所幸當時車流較少，沒有因此造成任何事故，中原所所長王任嗣說：「經唾液快篩呈陽性反應，當場製單告發，移置保管車輛並查扣違禁品，全案依公共危險及毒品危害防制條例移送偵辦。」

幾天前基隆才傳出毒駕害命，沒想到現在又有駕駛毒駕上路，警方在駕駛車上至少搜出5樣毒品，根本罔顧其他用路人安全，毒駕害人害己警方嚴厲執法。

