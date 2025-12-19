又見毒駕害命？女騎士撞死徒步翁！她自爆「吸毒壓驚」真相未明…人跑了

記者陳弘逸／台北報導

台北市大同區市民大道日前發生死亡車禍，35歲廖姓女騎士撞死徒步過馬路的88歲鄭姓老翁。（圖／翻攝畫面）

台北市大同區市民大道日前發生死亡車禍，35歲廖姓女騎士撞倒徒步過馬路的88歲鄭姓老翁，案發當下，廖女排除酒駕，做完警詢筆錄離開；當天老翁重傷身亡，她二度接受警詢筆錄時，竟自爆「肇事後太緊張吸毒排解」並接受驗尿。事後確認陽性後，再度通知廖女到案，她卻人間蒸發，警方後續將調查是否涉及毒駕，並朝毒品、過失致死罪偵辦。

這起車禍發生在11月7日凌晨，廖女騎士行經大同區市民大道時，撞倒正要過馬路的88歲鄭姓老翁，當下老翁遭撞重傷送醫，廖女肇事接受警詢筆錄，排除酒駕後就離開。

未料，當天鄭姓老翁重傷不治，廖女涉犯過失致死再度被警方通知到案，她竟跟警方自爆，肇事後太緊張，找朋友吸毒排解，此話一出，員警隨即依規定採尿送驗。

事後，毒品檢驗呈現陽性反應，然而是否涉及毒駕仍待釐清，警方近日再度傳喚廖女到案說明，然而，人已搬離現居地又聯繫不上，有躲避追查嫌疑，後續警方將設法約談到案，並將案件函送地檢署，若遲遲未出面，後續不排除發布通緝。

