又見毒駕暴衝！連撞三車又撞柱 夫妻欲逃仍成目標

（記者許皓庭／台中報導）台中市一名 41 歲李姓男子昨（30）日下午於大賣場地下停車場準備駕車離開時，疑似毒品反應發作，先後擦撞多輛車輛並倒退撞上柱體，造成現場一度混亂。警方到場後對李男進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性，全案依道交條例及相關法規處理，車輛也被當場移置保管。所幸事件中無人受傷。

事發時間約在下午 4 時 45 分。李男駕駛銀色車輛自停車場要開出時，首先擦撞停放在車格內的白色賓士車。未料車輛隨即倒退，猛力撞上後方柱子，引起周邊車主注意。當時一對準備駕車離開的夫妻透過後照鏡看到異狀，提醒彼此加速離開，但話才出口，銀色車輛又突然向前衝撞而來。

廣告 廣告

圖／夫妻透過後照鏡看到異狀，提醒彼此加速離開，但話才出口，銀色車輛突然衝撞而來。（翻攝 記者爆料網 YouTube）

夫妻駕駛的藍色休旅車被強力推撞後，再度往前撞上另一部銀色轎車，形成連環碰撞。雖然沒有民眾受傷，但多輛車受到不同程度損害，停車場內零件散落，嚇壞不少目擊民眾。

警方獲報後迅速到場，發現李男精神恍惚、反應遲緩，行為明顯異常。經李男同意後，員警對其施以唾液毒品快篩，結果陽性反應明確。警方依《道路交通管理處罰條例》第 35 條對李男掣單舉發，相關違規可處新臺幣 3 萬至 12 萬元罰鍰，並吊扣駕照 1 至 2 年，同時將肇事車輛移置保管。

除了交通部分的處罰外，警方也同步著手偵辦可能涉及的毒品案件，並將待尿液檢驗報告完成後，依規定移送司法機關進一步調查。

警方指出，雖然這起事故未造成傷亡，但在封閉停車空間內暴衝逃逸風險高，極可能造成更嚴重後果。警方呼籲駕駛切勿在身體不適、服用影響精神狀態的物質後上路，以免危害自己與他人生命安全。

更多引新聞報導

全聯再爆食安疑慮！鯛魚排驗出禁藥 4千包早售出

濱崎步演唱會突喊停仍登台！1.4萬空席演唱會錄製震撼曝光

