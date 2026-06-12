又見毒駕疑雲！台中梧棲翻車2死疑競速失控 車內搜出K他命粉末

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黑色轎車自撞路樹側翻，造成3人輕重傷，其中2人送醫不治。民眾提供

台中市梧棲區中華路一段11日晚間發生重大死亡車禍，一輛黑色自小客車疑似高速競速後失控，自撞停放車輛及路樹翻覆，造成29歲許姓駕駛及19歲陳姓乘客送醫不治，另1名19歲陳姓乘客受傷倖存。警方進一步採證發現，車內竟有愷他命（K他命）白色粉末，倖存乘客唾液快篩也呈陽性反應，案情朝毒駕及公共危險方向深入偵辦。

清水警分局表示，11日晚間6時40分接獲報案，許姓男子駕駛自小客車沿梧棲區中華路一段北往南行駛，疑因車速過快失控，先撞上路旁停放車輛，再猛烈衝撞路樹後翻覆。強大撞擊力道造成車體嚴重變形，許男遭拋飛車外，車內兩名乘客一度受困。

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黑色轎車自撞路樹側翻，造成3人輕重傷，其中2人送醫不治。民眾提供

警消獲報後立即到場搶救，將3人分送醫院治療，但許姓駕駛及其中一名陳姓乘客仍因傷勢過重宣告不治，另一名陳姓乘客則四肢擦挫傷、意識清楚，幸運撿回一命。

原本看似單純的自撞事故，卻在警方漏夜調查後出現重大轉折。警方於事故車內發現白色粉末，經初步篩驗呈現愷他命陽性反應；倖存陳姓乘客接受唾液快篩，同樣呈現愷他命陽性反應。

黑色轎車自撞路樹側翻，造成3人輕重傷，其中2人送醫不治。民眾提供

此外，警方調閱沿線監視器畫面發現，肇事車輛在事故發生前疑似與另一輛轎車於中華路上高速競速，隨後失控釀禍。目前警方已查明另一輛涉案車主身分，將依法通知到案說明，全案朝公共危險等罪嫌偵辦。

至於死亡的許姓駕駛是否涉及施用毒品後駕車，警方表示將依規定報請檢察官相驗並採集檢體送驗，以進一步釐清是否涉及毒駕。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



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