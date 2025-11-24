又見毒駕衝撞！女嫌拒檢上演追逐戰 嫌犯中彈落網

（記者許皓庭、陳志豪／桃園報導）桃園市今（24）日下午發生一起嚴重拒檢案件，一名 46 歲許姓女子駕駛自小客車因違規迴轉遭員警示意攔查時未停車，隨即高速逃逸，沿途多次危險駕駛並衝撞警車。警方立即通報線上警力展開攔截圍捕，最終在龜山區長壽路與忠義路口以射擊輪胎方式將車輛制止，成功將人逮捕。

圖／桃園今（24）日發生一起拒檢案件，一名女子駕駛自小客車攔查未停，並衝撞警車。（記者陳志豪攝）

警方說明，當日下午約 15 時 30 分，小檜溪派出所員警在桃園區自強路口查緝交通違規時，發現許女駕車違規迴轉並拒絕停車。許女在逃逸過程中兩度與警車發生碰撞，使得員警一度無法靠近。追捕行經多個路段後，警方在龜山區路口開了 7 槍擊破其車輛左右前輪與右後輪輪胎，使車輛無法再前進。

圖／許女在逃逸多個路段後，警方在龜山區路口開了 7 槍擊破其車輛左右前輪與右後輪輪胎，使車輛無法再前進。（記者陳志豪攝）

車輛遭制伏後，警方立即上前壓制並搜查車內，起獲海洛因、安非他命、喪屍菸彈及 K 他命等多種毒品，雖數量不大，但種類齊全。現場另有 2 名嫌犯被帶回了解，其中 1 人手部疑似中彈，已送醫處理。

圖／警方立即上前壓制並搜查車內，起獲海洛因、安非他命、喪屍菸彈及 K 他命等多種毒品。（記者陳志豪攝）

在追捕期間，亦有 2 名員警因衝撞及追逐過程受傷，包含頭部與手部擦挫傷，所幸並無重大危險，經簡易包紮後均無大礙。

警方指出，許女因涉及毒品與拒檢逃逸等多項罪嫌，目前已被帶回調查，詳細案情仍待進一步釐清。警方也重申，拒絕攔查不僅提高行車危險性，也容易造成更大傷害，提醒民眾務必配合警方執行勤務，以維護公共安全。

