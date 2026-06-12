又見毒駕！台中梧棲毒蟲飆車撞路樹2死1傷 車內驚見毒品

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〔記者張軒哲／台中報導〕又見毒駕！台中市梧棲區中華路昨(11)日晚間6時40分發生一起死亡車禍，一輛黑色轎車失控自撞路邊停放的一部車輛及路樹翻覆，其中2人送醫不治，一名19歲陳男輕傷，警方今早指出，在車內發現白色粉末、後續初篩呈愷他命陽性反應，輕傷的陳男唾液快篩亦呈現愷他命陽性反應，至死亡的許姓駕駛是否涉有毒駕情事，將依規定報請相驗釐清。

昨日事故29歲許姓駕駛及乘客19歲陳男送往醫院不治，另1名陳姓男乘客四肢擦挫傷意識清楚，經調閱監視器，該車疑與另一車輛有競速情事，已查明車主身分將依法偵辦。

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警方呼籲毒駕行為極易造成交通事故害人害己，本分局打擊毒駕決心從不停歇，呼籲民眾勿心存僥倖，以身試法，珍愛自己及他人生命。

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