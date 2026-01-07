又見水鹿! 駕駛行經台74甲線 突遭水鹿撞上"車頭毀損"

中部中心／黃毓倫、李柏瑾、李文華 彰化報導

彰化市又有水鹿出現在馬路上，這回造成車禍，逕自肇逃！有民眾開車行經台74甲線北上4.5公里，突然有水鹿衝進車陣，駕駛煞車不及，車輛被水鹿撞毀，但肇事水鹿倉皇逃離現場，不知所蹤，類似事件不只一樁，附近台14彰南路，也曾有水鹿在路上趴趴走，警方呼籲民眾行經相關路段，一定要格外小心！

開車開到一半，右邊車道的車輛突然煞停，拉近一看才知道，原來是發生車禍，但奇怪的是沒有看到車輛相撞啊，再把行車紀錄器調出來仔細看看，原來有一隻水鹿跨越分隔島衝進車陣，其中一輛車，駕駛反應不及，當場撞上水鹿！

民眾愛車撞上水鹿，車頭毀損。（圖／民視新聞）









彰化分局快官派出所長彭成一：「警方於昨日（6日）中午，接獲黃姓女性駕駛報案，黃員駕駛自小客車，行經台74甲線北上4.5公里處時，遭遇野生動物，闖入車道衝撞車輛，造成車輛受損，現場無人員受傷，水鹿自行離去。」

真的是有夠倒楣，愛車無端被水鹿撞到車頭損壞，板金都凹陷，零件上還夾著肇事水鹿的毛髮，這一幕讓車主看了超傻眼，恐怕求償無門。其實彰化市馬路有水鹿已經不是新鮮事，去年六月也有水鹿出沒在彰南路被拍到。





水鹿肇事後，留下毛髮，逕自離開車禍現場。（圖／民視新聞）









狂奔的水鹿，哪管紅綠燈，闖紅燈畫面被拍下來，幸好沒有釀成事故，去年三月，也有民眾po網，水鹿在彰南路逛大街，不過這隻水鹿看到人車經過還知道閃躲，這回台74甲線這隻水鹿卻直接朝車陣衝，死傷情形不明，彰化警方呼籲民眾，行經水鹿出沒的路段一定要特別注意，才不會撞傷野生動物，還要負擔車損！





原文出處：彰化又見水鹿！ 駕駛行經台７４甲線 突遭水鹿撞上「車頭毀損」

