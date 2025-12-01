又見統戰？當前高教的危機與對策

（圖／本報系資料照）

全國包括台大等12所大學「1學期16週」，今年寒假長達65天。適逢大陸招攬學生前往「兩岸教育交流」。教育部慌了，質疑統戰。

台大將1學期由18週改為16週，主因是模仿部分美國大學的每學期16週左右。但美國1年3學期制（semester），甚至4個季制（quarter）。3年前，首倡16週的台大認為可和國際接軌，包括讓外籍師生回國過聖誕節、本國學生出國交換和實習時銜接友校的學制。

另外，台大宣稱縮為16週的效益是「將課程內容去蕪存菁，可提升教學品質」。為什麼縮減為一兩週是最去蕪存菁嗎？何況其他人認為是趕進度與減少師生互動呢？

既然我們決定1學期16週，就不能「學美國作法的一半」，而要縮短寒假與延長暑假，包括設立夏季學校，讓學生補修學分，而有意實習或海外求知者，可善用此長假。也讓高教與國教脫鉤，包括修改兩法規：我國〈大學法施行細則〉第23條規定，大學學分之計算原則以授課滿18小時為1學分。「各級學校學生學年學期假期辦法」要求兩學期，第1學期8月至隔年1月，第2學期隔年2月至7月。

至於兩岸教育交流，我國學生去大陸就遭統戰嗎？大陸學生多年來台入學就非被我統戰嗎？請看世仇以阿和解範例：1999年，以裔巴倫波因（Barenboim柏林愛樂指揮）與阿裔薩伊德（Said美國哥倫比亞大學教授），創立西東合集管弦樂團，成員是以阿青年，旨在促進以阿之間相互理解，並為和平鋪路。巴倫博因說，創立初衷是反對無知，有些事要一笑泯恩仇，有些則要銘記在心；這樂團表明，以阿一起演奏是可能的，向全世界展示如何和平相處。

薩伊德說，巴倫波因不滿以色列佔領巴勒斯坦，就到約旦河西岸開音樂會，成為第一個演奏給阿拉伯人聽的以色列人；一些阿拉伯人不願理解以色列，但歷史是動態的，若阿拉伯人不希望以色列人合理化其侵犯阿拉伯人權，就不要世世代代仇視以色列人；看巴倫波因把原本懷著敵意的樂團轉型為和平友善的群體，很令人驚奇，政治的身分被樂手的身分蓋過，在同一樂團由同一指揮，演奏同一樂曲，孩子一開始轉變就停不住了，一起拉同一音符，就不能再用以往的方式看待對方，因為他們已經分享了共同的經驗。

對比地，我國領袖腦中只有統戰與「境外敵對勢力」，結果很可能是戰後瘡痍滿目。則我國辛苦教育，所為何來？

（作者為大學教授）