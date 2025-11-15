又見芬普尼蛋！文雅畜牧場遭列管 竟流出3萬顆毒蛋

又見芬普尼蛋！食藥署今（15日）公布，在龍忠蛋行的雞蛋檢出0.05 ppm的芬普尼及其代謝物，是文雅畜牧場在移動管制期間非法流出。據統計，文雅畜牧場這批問題蛋賣了200籃給龍忠蛋行、每籃200顆，台中市食品藥物安全處在現場抓到38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋售出。食藥署提醒民眾，若在9日到14日前往該蛋行買散蛋，可前往退貨或換貨。

食藥署副署長蔡淑貞表示，11月4日彰化衛生局檢出芬普尼蛋後，5日正式發文請農業處、防疫所要依權責，對文雅畜牧場進行移動管制，衛生局也回報，11月5日起已經實施移動管制。然而，昨日晚間抓到的芬普尼蛋，卻是11月9日由文雅畜牧場販售給龍忠蛋行。

蔡淑貞說，移動管制期間，文雅畜牧場的蛋照理來說不得流出，已經流出的也不得販賣。食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任 。

對於問題蛋的數量，蔡淑貞表示，這批產品共有200籃、每籃200顆，台中食安處查獲時，龍忠蛋行的庫存只剩38籃，等於約有162籃、3萬2400顆問題蛋賣出，可能在民眾的家中，甚至被吃下肚。

食藥署已發文雅畜牧場的轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求查明原因並予以說明；另同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。食藥署強調文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。

