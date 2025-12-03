又見蘇丹紅 進口商負責人30萬交保 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

食品藥物管理署針對日前新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含有禁用色素一案，11月24日公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」，含有蘇丹紅產品全數下架，桃園地檢署檢察官王念珩2日指揮調查局桃園市調處發動搜索約談，帶回亦鴻負責人吳國瑜及下游13家廠商，檢複訊後，依詐欺取財罪嫌諭令吳男30萬元交保。

桃檢表示，檢察官王念珩指揮法務部調查局桃園市調查處偵 辦亦鴻企業有限公司出售含有公告禁用「蘇丹4號」色素之紅色複方原料，供下游廠商製成化妝品案件，於昨持法院核發搜索票執行搜索亦鴻公司之辦公室及工廠共3處、下游廠商13處及約談亦鴻公司負責人吳國瑜及證人即下游廠商13人，並會同桃園市政府衛生局至亦鴻公司及其他廠商扣押相關紅色複方原料及相關製品。

檢調發現，鴻公司負責人吳國瑜自新加坡進 口紅色複方原料，明知含有禁用之「蘇丹4號」色素仍販售其 他廠商作為化妝品原料使用。

檢察官審酌吳國瑜涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，予以新台幣30萬元具保。

