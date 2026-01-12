又見行人地獄！轎車左轉「Ａ柱擋視線」撞飛斑馬線上7旬婦 畫面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

又是行人地獄！桃園73歲郭姓婦人，昨（11日）上午走斑馬線過馬路時，遭同樣是綠燈的轎車撞飛，事故原因初步調查，疑似為駕駛「A柱擋到視線」肇事，所幸婦人無生命危險。

轎車駕駛疑似被Ａ柱遮擋視線，撞擊斑馬線上的婦人。（圖／翻攝畫面）

畫面中，昨日上午9時40分許，73歲郭姓婦人走在斑馬線上，但深灰色的轎車往林方向，於桃園市龜山區光峰路綠燈時左轉忠義路，沒有煞車直接撞上郭婦，婦人瞬間雙腳騰空、重摔在地，造成身體多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。

警方獲報後到場，初步釐清為肇事的52歲徐姓駕駛視線遭「A柱」遮擋，因此未注意走在行人穿越道上的郭女，將其擦撞倒地腿部、身體挫傷，警消到場將傷者送醫治療，無生命危險，徐男酒測值為0。

婦人過馬路被撞飛。（圖／翻攝畫面）

龜山分局表示，依照《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人未禮讓行人導致受傷者，將處1萬8000元以上、3萬6000元以下的罰鍰，吊扣駕照1-2年；致人重傷或死亡，則處3萬6000元，並吊銷駕照。警方也呼籲，駕駛人轉彎應注意前方狀況，避免類似情形發生，危害其他用路人安全。

