又見行人地獄！高雄行人走斑馬線 遭左轉車擊倒傷重送醫

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區建國二路與林森一路口，今(21)日凌晨約4點半發生行人遭轎車撞擊車禍，行人曾女(47歲)當時走斑馬線過馬路，轎車駕駛方男(33歲)從對向開車欲左轉時將曾女撞倒，導致曾女頭部受創、身體多處擦挫傷送醫。

三民一分局長明所指出，方男駕駛轎車沿林森一路往北行駛，行經至建國二路口欲左轉時，疑似因A柱視線死角關係，未注意到斑馬線上的行人曾女而發生擦撞，車禍導致曾女頭部及手腳擦挫傷，送往大同醫院治療。

警方表示，方男酒測值為0，初步肇因研判疑為因天色昏暗，加上車體A柱產生的視線死角，未注意前方狀況，詳細肇因仍待交通警察大隊進一步分析鑑定。

警方呼籲，夜間行車時務必集中注意力，特別留意車體A柱可能形成的視線死角，注意「慢、看、停」，且可藉由傾斜身體或擺動頭部觀看，避開車柱的死角範圍，以免因一時疏忽釀成事故。

